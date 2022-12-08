"У нас хорошая команда, много талантов. Мы настойчивы, для достижения успеха я хочу, чтобы мои игроки просто повторяли то, что делали до этого. Кто будет играть лучше, тот и пройдет дальше", – цитирует Тите Sportal.Blic .

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"У нас был один и тот же скаут для Сербии и Хорватии. Он объяснил, что хорваты опытные, у них есть игроки, которым за 30 лет. Бразилия стремится забить как можно скорее, чтобы чувствовать себя комфортно. У соперников хорошая полузащита во всех смыслах. Скаут говорит не рассказывать стратегию. Но у нас есть свои методы работы независимо от оппонента", – заявил Клебер Ксавье.

Бразилия и Хорватия встретятся уже завтра, 9 декабря. Поединок чемпионата мира начнется в 17:00. Триумфатор в полуфинале сыграет с более сильным из пары Нидерланды – Аргентина.