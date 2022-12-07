Первая стадия плей-офф чемпионата мира в Катаре 2022 года подарила рекордное количество голов, что не может не нравиться фанатам.

Португалия забила больше всех в 1/8 / Twitter "селесао"

1/8 текущего Мундиаля подарила как сенсации, так и ряд забитых мячей. Наибольшим количеством удалось отличиться Португалии, которая накануне сокрушила Швейцарию со счетом 6:1.

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Второй по этому показателю идет Бразилия, разгромившая Южную Корею 4:1. Нидерланды, Франция (оба пропустили по мячу) и Англия забили по три гола США, Польше и Сенегалу соответственно.

Аргентина минимально одолела Австралию (2:1). Япония с Хорватией и Марокко с Испанией определили сильнейшего в пенальте – 1:1, пен. 1:3 и 0:0, пен. 3:0 соответственно.

Всего же было забито 28 мячей, что является наибольшим количеством на этой стадии ЧМ с 1986 года, когда был добавлен раунд 1/8 финала. Голы в серии послематчевых пенальти не числятся.

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