Головний тренер збірної Бразилії Тіте та його помічник Клебер Ксав'є розповіли про підготовку до 1/4 катарського Мундіалю. Суперниками будуть хорвати.

"У нас хороша команда, багато талантів. Ми наполегливі, для досягнення успіху я хочу, щоб мої гравці просто повторювали те, що робили до цього. Хто гратиме краще, той і пройде далі", – цитує Тіте Sportal.Blic.

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"У нас був один і той самий скаут для Сербії та Хорватії. Він пояснив, що хорвати досвідчені, у них є гравці, яким поза 30 років. Бразилія прагне забити якомога швидше, щоб почуватись комфортно. У суперників хороший півзахист у всіх сенсах. Скаут каже не розповідати стратегію. Але у нас є свої методи роботи незалежно від опонента", – заявив Клебер Ксав'є.

Бразилія та Хорватія зустрінуться вже завтра, 9 грудня. Поєдинок чемпіонату світу розпочнеться о 17:00. Тріумфатор у півфіналі зіграє з сильнішим у парі Нідерланди – Аргентина.

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