Хадзиме Мориясу стал первым тренером в истории сборной Японии, который не был уволен после выступления команды на ЧМ.

Хадзиме Мориясу продлил контракт с японской футбольной Ассоциацией до ЧМ-2026 включительно. Об этом информирует официальный сайт организации.

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Тем самым Мориясу стал первым тренером сборной Японии, который сумел сохранить свое место после чемпионата мира.

Напомним, что Япония хорошо выступила на ЧМ-2022: команда обыграла Германию и Испанию, после чего вылетела от Хорватии в 1/8 финала в серии пенальти.

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