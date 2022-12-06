"Конечно, мы очень разочарованы результатом. Мое выступление было катастрофой, поэтому мне жаль команду. Мне просто нужно быть намного лучше, чтобы помогать команде. Этого было недостаточно, и вообще мы не заслуживали победы.

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Мы были так близки к достижению нашей цели, но соперники были лучше нас. Я не могу гордиться собой. Я не доволен тем, что произошло. Это футбол, и нам нужно быть гораздо лучше, чтобы победить более сильную команду. Я не знаю, когда вернусь в Арсенал. Надеюсь, я смогу немного отдохнуть. Мне нужно время, хочу сейчас забыть о футболе", – приводит слова Томиясу Goal.

Напомним, японец может закрыть любую позицию в защите, в частности, несколько раз подменял Александра Зинченко на левом фланге обороны Арсенала.

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