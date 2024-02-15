Специалист в комментарии местным СМИ открыто заявил, что будет болеть за Бетис в стыковых матчах Лиги конференций, где соперником испанского клуба будет загребское Динамо. Такая позиция не понравилась руководителям Федерации, исполком единогласно проголосовал за отставку Роберта Ярни.

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"Федерация не вмешивается в футбольное видение ни одного тренера, но содействие единству внутри хорватской футбольной семьи является условием, без которого невозможно успешное управление некоторыми сборными Хорватии. К тренерам применяются самые высокие стандарты, недопустимо, чтобы человек, который возглавляет сборную, открыто поддерживал соперника хорватского клуба", – говорится в сообщении пресс-службы HNS.

Несмотря на такую жесткую позицию хорватских чиновников, Роберта Ярни очень легко понять. Во время карьеры футболиста на родине он выступал за Хайдук (принципиальный соперник Динамо З), а также три года отыграл за Бетис, за который провел более 100 матчей.

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