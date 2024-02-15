Фахівець у коментарі місцевим ЗМІ відкрито заявив, що буде вболівати за Бетіс у стикових матчах Ліги конференцій, де суперником іспанського клубу буде загребське Динамо. Така позиція не сподобалася керівникам Федерації, виконком одноголосно проголосував за відставку Роберта Ярні.

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"Федерація не втручається у футбольне бачення жодного тренера, але сприяння єдності всередині хорватської футбольної родини є умовою, без якої неможливе успішне керування деякими збірними Хорватії. До тренерів застосовуються найвищі стандарти, неприпустимо, щоб людина, яка очолює збірну, відкрито підтримувала суперника хорватського клубу", – йдеться у повідомленні прес-служби HNS.

Попри таку жорстку позицію хорватських чиновників, Роберта Ярні дуже легко зрозуміти. Під час кар'єри футболіста на батьківщині він виступав за Хайдук (принциповий суперник Динамо З), а також три роки відіграв за Бетіс, за який провів понад 100 матчів.

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