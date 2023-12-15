"Несмотря на счет, игра, как мы и думали, непростая была. Соперник легче работал с мячом. Брейдаблик – техничная команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

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Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе и вышедшие на замену, сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для Зари. Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово "мужики". Это для нас дорого стоит и самое важное сейчас", – цитирует Юрия Коваля клубная пресс-служба Зари.

Напомним, Заря разгромила Брейдаблик в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций (4:0), но не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира. "Мужики" заняли третье место турнирной таблицы.

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