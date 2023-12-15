"Попри рахунок, гра, як ми й думали, непроста була. Суперник легше працював з мʼячем. Брейдаблік – технічна команда, швидка. Задача була забити швидкий гол, розігратися. Команда почула мене.

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Часті переїзди, навантаження в іграх далися взнаки. Але я радий, що ті хто грав в складі та ті, хто вийшов на заміну – зуміли чудово зіграти проти мʼяча та заробити підсумковий результат. Це сьогодні найважливіше для колективу, для Зорі. Побачили та почули наших вболівальників. Почули слово "мужики". Це для нас дорого вартує і є найважливішим зараз", – цитує Юрія Коваля клубна прес-служба Зорі.

Нагадаємо, Зоря розгромила Брейдаблік в матчі шостого туру групового етапу Ліги конференцій (4:0), але не змогла кваліфікуватися до плей-офф турніру. "Мужики" посіли третю сходинку турнірної таблиці.

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