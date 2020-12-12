"Сыграли вничью, хотя, конечно, домашнюю встречу хотелось бы выиграть. Но поскольку пропустили первыми гол, то пришлось отыгрываться и где-то нервозность появилась.

Два отменённых гола полтавчан в видеообзоре матча Ворскла – Минай – 1:1

В конце концов, отыгрались, хотя нужно смотреть повторы. Мы еще в первом тайме забили гол, который не засчитали. Самое главное – мы не можем сыграть в оптимальном составе. У нас красные карточки, травмированные игроки. Это влияет на нашу игру.

Для победы не хватило игроков основного состава. Кулач и Степанюк пропускали игру, Чеснаков. Когда таких игроков нет, это влияет на результат", – цитирует Реута Sport.ua.

Заметим, после 13-ти туров Ворскла набрала 20 очков и идет четвертой, Минай с 10 пунктами остался одиннадцатым.

Ворскла расписала ничью с Минаем в матче с двумя отменёнными голами полтавчан