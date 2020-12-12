"Зіграли внічию, хоча, звичайно, домашню зустріч хотілося б виграти. Але оскільки пропустили першими гол, то довелося відіграватися і десь нервозність з'явилася.

Два скасовані голи полтавців у відеоогляді матчу Ворскла – Минай – 1:1

Зрештою, відігралися, хоча потрібно дивитися повтори. Ми ще в першому таймі забили гол, який не зарахували. Найголовніше – ми не можемо зіграти в оптимальному складі. У нас червоні картки, травмовані гравці. Це впливає на нашу гру.

Для перемоги не вистачило гравців основного складу. Кулач і Степанюк пропускали гру, Чеснаков. Коли таких гравців немає, це впливає на результат", – цитує Реута Sport.ua.

Зауважимо, після 13-ти турів Ворскла набрала 20 очок і йде четвертою, Минай з 10 пунктами залишився одинадцятим.

Ворскла розписала нічию з Минаєм у матчі з двома скасованими голами полтавців