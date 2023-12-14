Сегодня, 14 декабря, Генту предстоит сыграть выездной матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций с Маккаби (Тель-Авив). Из-за военного конфликта в Израиле матч будет сыгран в Сербии, но это не отменило формальностей, которые наставники обеих команд должны были соблюсти.

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Как информирует Het Nieuwsblad, пресс-конференция с главным тренером Гента Ванхазебруком превратилась в настоящий фарс: она состоялась в пустом помещении и продлилась 24 секунды. Наставник бельгийцев спросил у пустой комнаты, есть ли к нему вопросы, в ответ последовала тишина.

Израильских журналистов в зале не наблюдалось, а бельгийская пресса пообщалась с тренером еще в Бельгии, перед отъездом команды на игру. Сообщается, что даже УЕФА не прислал своего делегата, несмотря на все строгие правила. В конце концов, Европейская футбольная ассоциация поблагодарила Гент за выполнение всех формальных обязательств.

Матч Маккаби – Гент определит, кто из команд финиширует на первом месте в группе, а кто – на втором.

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