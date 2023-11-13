В первом тайме матча 14-го тура чемпионата Бельгии между Гентом и Андерлехтом капитан хозяев Свен Кумс получил сильный удар от Каспера Дольберга. Пока Кумс лежал на газоне, тренер Гента Хейн Ванхазебрук подобрал мяч и удерживал у себя. В это же время Ример выскочил на него из технической зоны Андерлехта в попытке отобрать игровой снаряд.

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"Раньше не так уж много игроков бросались на меня на поле, большинство боялись. Мой коллега явно не из таких, он не побоялся. Я сказал, что ему следовало находиться в своей технической зоне.

Свен всё ещё лежал на земле, поэтому я продолжал держать мяч в руках. Мой коллега был немного раздражён, такое иногда бывает. Когда я был футболистом, меня все боялись. Поэтому я уважаю тех, кто не испытывает передо мной страха", – цитирует Ванхазебрука Sporza.

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