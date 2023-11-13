У першому таймі матчу 14-го туру чемпіонату Бельгії між Гентом і Андерлехтом капітан господарів Свен Кумс отримав сильний удар від Каспера Дольберга. Поки Кумс лежав на газоні, тренер Гента Хейн Ванхазебрук підібрав м'яч і утримував у себе. В цей же час Рімер вискочив на нього з технічної зони Андерлехта в спробі відібрати ігровий снаряд.

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"Раніше не так вже й багато гравців кидалися на мене на полі, більшість боялися. Мій колега явно не з таких, він не побоявся. Я сказав, що йому слід було перебувати у своїй технічній зоні.

Свен усе ще лежав на землі, тому я продовжував тримати м'яч у руках. Мій колега був трохи роздратований, таке іноді буває. Коли я був футболістом, мене всі боялися. Тому я поважаю тих, хто не відчуває переді мною страху", – цитує Ванхазебрука Sporza.

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