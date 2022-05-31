Стив Кларк на пресс-конференции перед матчем против Украины поразмышлял о настроении в лагере нашей сборной.

"Украинцы решили вывезти своих футболистов из страны на тренировочный сбор, потому что они хотят играть и попытаться этим дать своей нации определенный толчок, пройдя квалификацию на чемпионат мира.

Им тяжело из-за ужасного внешнего влияния, но сборная Шотландии сосредоточена на игре в футбол. Как бы вы справились с собой, если бы попали в такую ​​ситуацию, как Украина? Никто не знает, пока не столкнется с таким. У меня нет ничего для украинцев, кроме хороших мыслей и добрых пожеланий. За исключением 90 минут игры.

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Но, безусловно, я, все тренеры и игроки сборной Шотландии хотим поехать в Катар. Это то, на чем мы сосредоточены.

Грэм Сунесс заявил, что хочет выхода Украины на ЧМ? У каждого свое мнение по поводу ситуации, это его право. Я не обижаюсь.

Это будет эмоциональный вечер для всех болельщиков на стадионе из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Я уверен, что наши фанаты поддержат Украину перед матчем. Для нас очень важно, чтобы они это сделали, но потом пусть поддерживают Шотландию", – цитирует Кларка BBC.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Победитель 5 числа сыграет с Уэльсом в поединке за выход на ЧМ-2022.

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