"Очень сложно было подготовить команду к игре. Ребята думают о своих семьях, о родителях. Приходилось шутить, гооврить, что у нас своя война на футбольном поле. Ребята молодцы. Они понимают важность поединка. Слушали, готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении.

Шотландия – Украина: где смотреть поединок за шанс попасть на ЧМ-2022

Матч с Шотландией – самый важный на этом этапе моей жизни. Не могу раскрыть, что я буду говорить игрокам перед игрой. Это внутренняя кухня, это в раздевалке, святое. Никому не нужно это знать.

Потери Тирни и Паттерсона не повлияют. У Шотландии есть, кем заменить игроков. Это сборная. Что бы ни случилось – и мы, и они имеем замену всем футболистам. Шотландия – сильная команда с хорошими исполнителями.

Мы сыграли только три матча. Так получилось. Это были не контрольные, а именно товарищеские матчи. Поэтому посмотрим, в каком состоянии будут футболисты из чемпионата Украины", – сказал Петраков на пресс-конференции.

Полуфинальный матч отбора на Мундиаль между Украиной и Шотландией состоится уже завтра, 1 июня, стартовый свисток на Хэмпден Парк в Глазго прозвучит в 21:45. Победитель дуэли разыграет последнюю европейскую путевку на турнир с Уэльсом.

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