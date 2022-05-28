Итальянский специалист подтвердил, что в дальнейшем не будет работать в команде Роберто Де Дзерби.

Сильный союз продержался 6 лет. Поссанцини постоянно сопровождал Де Дзерби в Фодже, Палермо, Беневенто, Сассуоло и Шахтере. Контракт всего штаба с "горняками" был рассчитан на 2 сезона, однако война внесла свои коррективы.

Ранее свой уход из Шахтера анонсировал еще один ассистент Паоло Бьянко. Весьма вероятной выглядит и потеря самого Де Дзерби, которого сватают обратно в Серию А.

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