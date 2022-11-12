Наставник сборной Сенегала Алью Сиссе поделился деталями травмы игрока Баварии Садио Мане, которого возьмет с собой на катарский Мундиаль.

"Мы следим за ситуацией с Мане. Мы отправили врача из сборной, он вчера весь день провел в Мюнхене, а затем в Австрии, чтобы провести тестирование. Хорошая новость – операцию не надо делать. Это очень хорошая новость.

Мане рискует не сыграть на ЧМ-2022, несмотря на попадание в заявку сборной Сенегала.

Из-за травмы Садио пропустит от недели до 10 дней. Затем проведем контрольную МРТ. Предпочитаю оставить его в команде, у нас уже была похожая ситуация с Исмаилом Сарром, с которой мы хорошо справились во время Кубка африканских наций.

Мане – особый игрок, мы следим за ним, надеясь, что через неделю-две будет благоприятное развитие событий. По правилам у меня есть возможность внести изменения в заявку. Мы оптимисты и сделаем все возможное, чтобы вернуть его", – цитирует Сиссе Bayern & Germany .

Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар и Эквадор.