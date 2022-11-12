Наставник збірної Сенегалу Алью Сіссе поділився деталями травми гравця Баварії Садьйо Мане, якого візьме зі собою на катарський Мундіаль.

"Ми стежимо за ситуацією з Мане. Ми відправили лікаря зі збірної, він вчора весь день провів у Мюнхені, а потім в Австрії, щоб провести тестування. Добра новина – операцію не треба робити. Це дуже хороша новина.

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Через травму Садьйо пропустить від тижня до 10 днів. Потім проведемо контрольну МРТ. Вважаю за краще лишити його в команді, ми вже мали схожу ситуацію з Ісмаїлом Сарром, з якою ми добре впоралися під час Кубка африканських націй.

Мане – особливий гравець, ми стежимо за ним, сподіваючись, що через тиждень-два буде сприятливий розвиток подій. Згідно з правилами, у мене є можливість внести зміни у заявку. Ми оптимісти та зробимо все можливе, щоб повернути його", – цитує Сіссе Bayern & Germany.

Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар і Еквадор.

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