Мане рискует не сыграть на ЧМ-2022, несмотря на попадание в заявку сборной Сенегала
Звезда сборной Сенегала Садио Мане продолжает залечивать травму, что может помешать ему принять участие хотя бы в одном матче ЧМ-2022.
Мане останется в Мюнхене в течение следующих дней, где будет проходить лечение. Следующее медицинское обследование запланировано через 10 дней, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
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Отмечается, что участие Садио на Мундиале маловероятно, но пока не исключается. Также сообщают, что Мане очень профессионально относится к этой ситуации, не пытаясь ускорить реабилитацию.
Напомним, что вингер Баварии травмировался в поединке с Вердером, из-за чего его участие в ЧМ-2022 оказалось под угрозой. Точные сроки восстановления неизвестны.
Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар и Эквадор.
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