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Тренер сборной Украины похвастался подарком от Ярмоленко

19:28 47 Читати українською
Тренер сборной Украины похвастался подарком от Ярмоленко
Андреа Малдера / Фото из соцсетей

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера поделился приятными эмоциями от подарка своего подопечного.

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко презентовал наставнику и аналитику национальной команды Андреа Малдере свою клубную футболку. Последний поспешил похвастаться этим фактом в социальной сети.

"Спасибо, друг, за этот презент", – написал Андреа в своем Инстаграми.

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Напомним, Андреа Малдера вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко в 2016 году. До этого он много лет работал в итальянском Милане, где отвечал за анализ данных. Отметим, что свою деятельность в качестве аналитика Малдера начал в Милане еще в 2009 году.

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Милан Милан Украина Украина Сборная Украины Андреа Малдера Андреа Малдера
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