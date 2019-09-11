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Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка

19:25 188 Читать на русском
Тренер збірної України похизувався подарунком від Ярмоленка
Андреа Малдера / Фото з соцмереж

Асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Малдера поділився приємними емоціями від подарунка свого підопічного.

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко презентував наставнику та аналітику національної команди Андреа Малдері свою клубну футболку. Останній поспішив похизуватись цим фактом у соціальній мережі .

"Дякую, друже, за цей презент", – написав Андреа у своєму Інстаграмі.

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Нагадаємо, Андреа Малдера увійшов до тренерського штабу Андрія Шевченка у 2016 році. До цього він багато років працював в італійському Мілані, де відповідав за аналіз даних. Зазначимо, що свою діяльність у якості аналітика Малдера розпочав у Мілані ще у 2009 році.

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Теги
Мілан Мілан Україна Україна Збірна України Андреа Малдера Андреа Малдера
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