Евро-2020: УЕФА может сократить количество городов, где будет проводиться турнир – определены самые рискованные локации

Коронавирус продолжает вносить деструктив в мир европейского футбола.

Союз европейских футбольных ассоциаций в срочном порядке рассматривает возможность переноса матчей финальной части Евро-2020 из-за коронавируса, сообщает Jugones.

УЕФА озвучил свою позицию относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Утверждены 12 городов, которые будут принимать поединки континентального первенства, УЕФА может их сократить до 10-ти. Самыми рискованными городами в организации считают Мюнхен, Рим и Лондон, где состоится финальный поединок турнира.

Напомним, на групповом этапе сборная Украины будет проводить свои игры в Амстердаме и Бухаресте. Евро-2020 стартует уже 12 июня.

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