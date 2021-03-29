Сборная Австрии, с которой Украине летом играть на Евро, одержала первую победу в квалификации на ЧМ-2022.

Потомки "Вундертим" уверенно обыграли Фарерские острова, хотя и пропустили первыми. Отметим, что матч судила украинская рефери Екатерина Монзуль, которая среди прочего зафиксировала гол экс-динамовца Александара Драговича и показала две желтые карточки.

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Добавим, что ранее женщины-арбитры никогда не работали в рамках даже квалификации на чемпионат мира. Правда, Монзуль придется делиться историческим достижением. В этом же туре француженка Стефани Фраппар судила встречу Нидерландов (еще один будущий соперник Украины) и Латвии.

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