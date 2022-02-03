"Я был помощником главного тренера СК Днепр-1, который подвел его к основанию. Было приятно видеть, что Владислав начал забивать очень рано и стабильно. У него хорошая техника, но, прежде всего, его взрывная скорость и скорость исполнения.

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Сравнить его с каким-нибудь нападающим? На мой взгляд, рано, его ни с кем не сравнить, потому что футбол в Украине очень отличается от других чемпионатов. Теперь его ждет тест на зрелость. Думаю, он готов играть сразу. Найти тренера для молодежи, такого как Джампаоло, идеально для Супряги.

Когда я ушел из Днепра-1, киевское Динамо взяло его и он дебютировал в Лиге чемпионов. Его хотели Болонья, Дженоа, возможно, его трансферу помешали травмы. Повторюсь, сейчас его время и он должен доказать Сампдории, что все хорошо. Что хорошие отзывы о нем в последние годы, не преувеличены", – цитирует Ночентини ClubDoria46.

Напомним, Сампдория арендовала Супрягу у Динамо, итальянский клуб также владеет правом первоочередного выкупа украинца.

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