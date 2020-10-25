Перипетии местных выборов не обошли стороной и футбол. В скандальную ситуацию попал львовский Рух.

Среди фальшивых избирателей, которые дописались в адреса жителей Винников, обнаружили тренера "желто-черных" Юрия Шевчука, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на львовскую ячейку партии "Голос".

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По информации издания, в день выборов, 25 октября, жители Винников стали выявлять отдельные случаи, когда неизвестные люди были зарегистрированы в избирательных списках по их адресам. Наблюдатели установили, что в списках присутствуют избиратели, не проживающие в округе и которые числятся как жители чужих квартир. Среди таких оказался и тренер вратарей Руха. Ему пришло приглашение в квартиру по адресу, где он живет.

Стоит заметить, что сам Юрий Шевчук в день выборов находился в Запорожье, где Рух проводил матч 7-го тура чемпионата Украины против Зари (0:4).

Напомним, что этот футбольный клуб принадлежит львовскому бизнесмену и действующему депутату городского совета Львова от "Блока Петра Порошенко" Григорию Козловскому.

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