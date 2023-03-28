Энтони Барри будет держаться подальше от тренировочной базы Челси и Стэмфорд Бридж, пока лондонский клуб будет торговаться с Баварией по поводу его будущего.

Как информирует Yahoo Sport, мюнхенцы предложили Челси компенсацию за переманивание Барри, который выразил желание присоединиться к тренерскому штабу Томаса Тухеля.

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Сам Тухель упомянул имя Барри на своей дебютной пресс-конференции в Мюнхене. Перечисляя своих помощников, экс-тренер Челси отметил, что надеется на то, что к его штабу присоединится также Энтони Барри.

Сообщается, что Челси недоволен суммой компенсации, которую предложила Баварию – и это усложняет переговорный процесс между сторонами.

Ранее в марте Челси объявил, что Барри получил разрешение совмещать работу в клубе с работой в сборной Португалии.

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