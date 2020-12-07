Наставник москвичей отбывал дисквалфикацию, поэтому одиноко сидел в VIP-ложе. Впрочем, его действия порой вызывали больший интерес, чем сам матч.

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Возле Гончаренко стояла бутылка прозрачной жидкости, которую он регулярно опустошал. Возможно, это была просто минеральная вода, но есть альтернативная версия о чем-то более крепком. Поведение Гончаренко только добавляло огня. Тренер ЦСКА нервно дергался, тяжело опускал голову на руки и едва не разбил свой телефон, когда пытался связаться с помощниками. "Он там квасит что ли?", "Да он уже в синьку пьяный, еще и телефон упускает", "Скоро сопьется, надо выручать человека" – комментаторы в соцсетях больше склоняются к водке, чем к воде.

Добавим, что поединок завершился ничьей 2:2, что явно не добавило настроения Гончаренко – московский ЦСКА не может выиграть три матча чемпионата подряд

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