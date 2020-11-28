"Эти ребята настолько меня хотели, что приехали в мой магазин одежды специально за мной. Я к тому времени набрал немного лишнего веса и сказал им: "Я не собираюсь переходить к вам. Лучше не надо". Но они возвращались пять раз. Наконец, я подписал с ними этот договор.

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Это был хороший жизненный опыт. Владикавказ – далеко не идеальный город, очень разбитый. Даже если туда вложить кучу денег, то вряд ли что-то бы получилось. Я не мог найти нормального парикмахера – в конце концов, пошел к женскому мастеру. Поверьте, это трудно назвать хорошим.

Водка? Мы тоже пили иногда. Водка была просто основным продуктом. Даже в автобусе игроков была водка. Это Россия", – цитирует Дренте Rijnmond.

Напомним, голландец, который засиял в составе Фейеноорда, в свое время считался большим талантом. В 2007 году Реал приобрел его за 14 млн евро, но Дренте провалился в Мадриде. Дальше был Эвертон, Шеффилд Уэнсдей и ряд других клубов из разных чемпионатов. С 2016 по 2018-й Ройстон брал паузу в карьере, после чего безуспешно пытался закрепиться в низших лигах Нидерландов. Сейчас числится игроком Козаккен Бойз.

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