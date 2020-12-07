Керманич москвичів відбував дисквалфікацію, тому самотньо сидів у VIP-ложі. Втім, його дії часом викликали більший інтерес, ніж сам матч.

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Біля Гончаренка стояла пляшка прозорої рідини, яку він регулярно спустошував. Можливо, це була просто мінеральна вода, але є альтернативна версія про щось більш міцне. Поведінка Гончаренка лише додавала хмизу. Тренер ЦСКА нервово смикався, важко опускав голову на руки і ледь не розбив власний телефон, коли намагався зв'язатися з помічниками. "Він там квасить чи що?", "Та він вже в синьку п'яний, ще й телефон впускає", "Скоро зіп'ється, треба виручати людину" – коментатори у соцмережах більше схиляються до горілки, ніж до води.

Додамо, що поєдинок завершився нічиєю 2:2, що явно не додало настрою Гончаренку – московський ЦСКА не може виграти три матчі чемпіонату поспіль.

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