Тренер Мексики подвергся оскорблениям по возвращении из Катара, его помощник дал болельщику пощёчину
Бывшему главному тренеру сборной Мексики Тата Мартино припомнили ряд спорных решений при составлении заявки команды на ЧМ-2022.
Несмотря на объявленную отставку, мексиканские болельщики не смогли успокоить свои инстинкты и свой гнев по отношению к Тата Мартино. В аэропорту бывший тренер сборной Мексики подвергся словесным нападкам со стороны многих фанатов.
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Как информирует Mundo Deportivo, мексиканские фанаты припомнили Мартино решение не взять на ЧМ-2022 в Катар Хавьера Эрнандеса, а также решение взять форварда Монтеррея Фунеса Мори, который сыграл на турнире только 4 минуты.
После очередной такой претензии помощник главного тренера Норберто Скопони не выдержал и отпустил несколько пощечин одному из болельщиков. Инцидент был зафиксирован на видео.
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