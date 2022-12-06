Несмотря на объявленную отставку, мексиканские болельщики не смогли успокоить свои инстинкты и свой гнев по отношению к Тата Мартино. В аэропорту бывший тренер сборной Мексики подвергся словесным нападкам со стороны многих фанатов.

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Как информирует Mundo Deportivo, мексиканские фанаты припомнили Мартино решение не взять на ЧМ-2022 в Катар Хавьера Эрнандеса, а также решение взять форварда Монтеррея Фунеса Мори, который сыграл на турнире только 4 минуты.

После очередной такой претензии помощник главного тренера Норберто Скопони не выдержал и отпустил несколько пощечин одному из болельщиков. Инцидент был зафиксирован на видео.

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