Тренер Мексики зазнав образів після повернення з Катару, його помічник дав уболівальнику ляпаса
Колишньому головному тренеру збірної Мексики Херардо Мартіно пригадали низку спірних рішень при складанні заявки команди на ЧС-2022.
Незважаючи на оголошену відставку, мексиканські вболівальники не змогли заспокоїти свої інстинкти та свій гнів щодо Херардо Мартіно. В аеропорту колишній тренер збірної Мексики зазнав словесних нападок з боку багатьох фанатів.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, мексиканські фанати пригадали Мартіно рішення не взяти на ЧС-2022 у Катар Хав'єра Ернандеса, а також рішення взяти форварда Монтеррея Фунеса Морі, який зіграв на турнірі лише 4 хвилини.
Після чергової такої претензії помічник головного тренера Норберто Скопоні не витримав і відпустив кілька ляпасів одному з уболівальників. Інцидент було зафіксовано на відео.
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