После матча с Мексикой (2:0) капитан сборной Аргентины обменялся футболками с кем-то из соперников. Впоследствии в интернете появились кадры, как экипировка лежала у ног Лео. Футболиста сразу обвинили в неуважении, а мексиканский боксер Канело Альварес пригрозил расправой.

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"Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, знает, что я никогда не проявляю неуважения. Это вещи в раздевалке, которые происходят после игры. Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к их футболке", – прокомментировал инцидент Месси.

В конце концов, Альварес понял, что погорячился. Публичное осуждение заставило его просить прощения у аргентинца. "Эти последние несколько дней я был восхищен страстью и любовью, которые чувствую к своей стране, и сделал комментарии, которые были неуместны, за что я хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины".

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