На старте ЧМ-2022 сборная Ганы в феерической перестрелке уступила португальцам, продемонстрировав добротный футбол. Южная Корея провела скучный матч с Уругуваем, который завершился закономерными нулями. Очередная потеря очков явно не входила в планы Сона и компании. Команда Бенту сразу завладела мячом и уже в первые 15 минут выполнила 7 угловых. Правда, без особого успеха. Ганцы более или менее спокойно защищались, все 4 удара "азиатских тигров" до середины первого тайма были неточными.

"Черные звезды" неожиданно вышли вперед на 26-й минуте после первого же удара по воротам. Джордан Айю и Кудус хитро разыграли стандарт. Звезда Кристал Пелас навесил в штрафную, а Салиссу после серии рикошетов затолкал мяч в сетку. Корейцы еще долго не могли прийти в себя, глубоко сев на собственной половине поля.

Гана полностью перехватила инициативу и в конце концов забила во второй раз. Хавбек Аякса Мохаммед Кудус головой в упор расстрелял Сын Гю Кима. Еще один ассист в свой актив записал Джордан Айю – лучший игрок в составах обеих команд до перерыва. "Азиатские тигры" ответили мощным ударом Джи Су Кима над поперечиной.

Сону не хватало поддержки. Как только форвард Тоттенхэма получал мяч, его накрывали несколько игроков. Гана стала лишь второй африканской сборной с 2014-го, забившей на ЧМ два гола до перерыва. Предыдущее достижение принадлежало Алжиру... в матче против Южной Кореи! К слову, могло быть и три, если бы невероятному Джордану Айю удалось забить с углового.

После перерыва картина существенно не изменилась. "Черные звезды" больше атаковали, а корейцы наконец-то попали в створ. Ки Сын Чо откликнулся на передачу с фланга, мощно пробил под перекладину – Ати-Зиги выполнил яркий сейв. Подопечные Бенту продолжали нагнетать у чужих ворот, поэтому заслуженно сократили отставание в счете. Ли, появившийся на поле во втором тайме, обокрал Лемпти и идеально подал на Чо Кин Сына. Последний сыграл на опережение и прошил кипера ударом головой.

Еще через три минуты Южная Корея забила второй раз! Команда Бенту организовала фактически идентичный гол на левом фланге атаки. Ким Джи Су подал уже с лицевой, а тот же Чо Кин Сын, выиграв воздух, оформил эффектный дубль. "Азиатские тигры" вроде бы полностью контролировали ход событий, но Гана ответила образцовой атакой. После передачи с левого края штрафной Уильямс не попал по мячу, а Кудус вторым темпом отличился метров с 10-ти.

Корейцы не опускали руки и продолжали создавать опасные моменты. Кан Ин Ли классно пробивал со штрафного, потом уже Салису выносил мяч с линии пустых ворот. Гол назревал, однако "черным звездам" чудом удалось выстоять. Гана в итоге набрала три очка и сравнялась по меньшей мере временно с Португалией. Южная Корея с одним баллом в активе опустилась на последнее место.