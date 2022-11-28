Сборная Ганы продолжает радовать болельщиков на ЧМ-2022 ярким результативным футболом. Пока в матчах этой сборной забивают по 5 голов. Но если в первом туре африканцы уступили Португалии, то сегодня одержали победу.

Гана удержала победу над Южной Кореей в удивительной перестрелке с двумя дублями – звезда Аякса затмил Сона

Еще до перерыва ганцы оформили комфортное преимущество в два мяча. Однако во втором тайме Южная Корея едва не оформила камбэк. Благодаря дублю Сун Чо к 61 минуте счет уже был равным. Однако Кудус не собирался отдавать статус героя матча и также забил во второй раз, принеся Гане победу.