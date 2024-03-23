Главный тренер сборной Исландии Аге Харейде не хотел играть против Израиля в плей-офф квалификации к Евро-2024.

Исландцы в плей-офф квалификации к Евро-2024 одержали победу над Израилем (4:1). Наставник скандинавской сборной Аге Харейде сделал шокирующее заявление относительно противостояния.

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"Если бы вы спросили мое личное мнение, я бы избежал игры против Израиля, учитывая то, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в Газе", – цитирует тренера Tuttomercatoweb.

Заметим, что Харейде как наставник играл против украинского клуба, когда возглавлял Хельсинборг. В сезоне 1999/00 шведы выбили в серии после атчевых пенальти Карпаты из Кубка УЕФА.

Сборная Исландии сыграет против Украины за путевку на Евро-2024. Матч состоится 26 марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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