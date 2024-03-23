Головний тренер збірної Ісландії Аге Харейде не хотів грати проти Ізраїлю у плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

Ісландці у плей-офф кваліфікації до Євро-2024 здобули перемогу над Ізраїлем (4:1). Наставник скандинавської збірної Аге Харейде зробив шокуючу заяву щодо протистояння.

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"Якби ви запитали мою особисту думку, я б уникнув гри проти Ізраїлю, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі", – цитує тренера Tuttomercatoweb.

Зауважимо, що Харейде як наставник грав проти українського клубу, коли очолював Гельсінборг. У сезоні 1999/00 шведи вибили у серії післяматчевих пенальті Карпати з Кубка УЄФА.

Збірна Ісландії зіграє проти України за путівку на Євро-2024. Матч відбудеться 26 березня. Початок гри о 21:45 за київським часом.

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