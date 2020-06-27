Тренер Інтернасьйоналя прагне підписати Тайсона та вже розмовляв з лідером Шахтаря щодо трансферу

Бразильський Інтернасьйональ сподівається переманити Тайсона, який теж не приховує свого бажання повернутися до Бразилії.

Нагадаємо, Тайсон неодноразово заявляв про бажання повернутися до лав Інтернасьйоналя. Саме звідти бразилець у 2010 році перебрався у Металіст, а згодом став гравцем Шахтаря. Наставник бразильського клубу Едуардо Куде не приховує свого бажання попрацювати з лідером "гірників".

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"Так, ми розмовляли з ним стосовно переходу та хотіли б бачити Тайсона в Інтернасьйоналі у 2021 році. Не знаю, чи я буду в той час в клубі, але ми б хотіли підписати його. Це чудовий футболіст, який залишив свій слід в нашому клубі. Сподіваюся, нам ще вдасться перетнутися", – цитує Куде Globo Esporte.

Контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до 30 червня 2021 року (таку інформацію вказує Transfermarkt). У поточному сезоні 32-річний бразилець зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 10 голів та 8 разів асистував партнерам.

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