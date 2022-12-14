"Я поздравляю Аргентину и свою команду с тем, чего они достигли. Мы должны подняться и идти дальше. Хорватия хорошо сыграла первые полчаса, но пропустила гол, который, на мой взгляд, был сомнительным. Куда Ливакович должен был деваться? Забраться с его пути? После этого контратака, второй гол, и все было решено.

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Первый гол сломал игру. До того времени был полный контроль. Да, мы не были опасны и остры, но игра шла так, как мы хотели. А дальше неназначенный угловой, контратака, в которой игрок влетел в Ливаковича. Это какие-то новые правила? Конечно, это повлияло на матч. Если это новые правила, скажите нам об этом.

Евро-2024 станет концом этого поколения, и я хочу пережить этот момент с ними. У меня есть контракт, я продолжу работу. В июне у нас финал Лиги наций, есть еще квалификация на Евро. Это моя цель – выйти на чемпионат Европы", – цитирует Далича 24sata.

В матче за третье место хорваты сыграют против неудачника полуфинала Франция – Марокко. Победитель игры 18 декабря встретится с Аргентиной в финале чемпионата мира.

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