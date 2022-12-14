"Я вітаю Аргентину і свою команду з тим, чого вони досягли. Ми повинні піднятися і йти далі. Хорватія добре зіграла перші півгодини, але пропустила гол, який, на мій погляд, був сумнівним. Куди Ліваковіч мав подітися? Забратися з його шляху? Після цього контратака, другий гол і все було вирішено.

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Перший гол зламав гру. До того часу був повний контроль. Так, ми не були небезпечними і гострими, але гра йшла так, як ми хотіли. А далі непризначений кутовий, контратака, в якій гравець влетів у Ліваковіча. Це якісь нові правила? Звісно, це вплинуло на матч. Якщо це нові правила, скажіть нам про це.

Євро-2024 стане кінцем цього покоління, і я хочу пережити цей момент з ними. У мене є контракт, я продовжу роботу. У червні в нас фінал Ліги націй, ще є кваліфікація на Євро. Це моя мета вийти на чемпіонат Європи", – цитує Даліча 24sata.

У матчі за третє місце хорвати зіграють проти невдахи півфіналу Франція – Марокко. Переможець цієї гри 18 грудня зустрінеться з Аргентиною у фіналі чемпіонату світу.

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