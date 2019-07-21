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Тренер Динамо Бухарест перенес сердечный приступ во время матча

21 июля 22:53 36 Читати українською
Тренер Динамо Бухарест перенес сердечный приступ во время матча
Юджин Негу / Gsp

Ужасный эпизод случился во время матча чемпионата Румынии между Динамо Бухарест и Университатией.

Тренер Динамо Бухарест Юджин Негу перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии, передает Record.

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Наставнику стало плохо во время игры, и ему быстро оказали помощь и забрали со стадиона на машине скорой помощи.

Отметим, что матч до сих пор продолжается. На данный момент, Динамо Бухарест уступает со счетом 0:2.

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