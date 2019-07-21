Тренер Динамо Бухарест перенес сердечный приступ во время матча

Ужасный эпизод случился во время матча чемпионата Румынии между Динамо Бухарест и Университатией.

Тренер Динамо Бухарест Юджин Негу перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии, передает Record.

Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"

Наставнику стало плохо во время игры, и ему быстро оказали помощь и забрали со стадиона на машине скорой помощи.

Отметим, что матч до сих пор продолжается. На данный момент, Динамо Бухарест уступает со счетом 0:2.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова