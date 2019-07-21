Тренер Динамо Бухарест переніс серцевий напад під час матчу

Жахливий епізод трапився під час матчу чемпіонату Румунії між Динамо Бухарест та Універсітатією.

Тренер Динамо Бухарест Юджин Негу переніс серцевий напад під час матчу чемпіонату Румунії, передає Record.

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Наставнику стало зле під час гри, і йому швидко надали допомогу та забрали зі стадіону на машині швидкої допомоги.

Відзначимо, що матч і досі триває. На разі, Динамо Бухарест поступається з рахунком 0:2.

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