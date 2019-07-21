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Тренер Динамо Бухарест переніс серцевий напад під час матчу

22:42 144 Читать на русском
Тренер Динамо Бухарест переніс серцевий напад під час матчу
Юджин Негу / Gsp

Жахливий епізод трапився під час матчу чемпіонату Румунії між Динамо Бухарест та Універсітатією.

Тренер Динамо Бухарест Юджин Негу переніс серцевий напад під час матчу чемпіонату Румунії, передає Record.

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Наставнику стало зле під час гри, і йому швидко надали допомогу та забрали зі стадіону на машині швидкої допомоги.

Відзначимо, що матч і досі триває. На разі, Динамо Бухарест поступається з рахунком 0:2.

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