Главный тренер Брюгге Ронни Дейла высказался об игре Романа Яремчука и его голе в матче против КА в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"Уверенность Яремчука растет каждый день. То, как он двигается, совсем не похоже на то, что было раньше. Он не вклинивался в борьбу, не был резким в своих движениях, больше защищался.

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Сейчас это уже не видно. Он работает уверенно и может делать это с интенсивностью. А то, что он забил гол – это хорошо и для него, и для нас", – приводит слова Дейли клубна. пресс-служба Брюгге.

Напомним, на 77-й минуте матча против исландского КА Яремчук в касание замкнул передачу Де Кейпера с левого фланга – забил впервые за 10 месяцев. В этой встрече зрители увидели 6 мячей, но гол украинца стал самым красивым взятием ворот в этот вечер.

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