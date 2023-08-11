Тренер Брюгге отреагировал на гол Яремчука в Лиге конференций – украинец забил впервые за 10 месяцев
Главный тренер Брюгге Ронни Дейла высказался об игре Романа Яремчука и его голе в матче против КА в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
"Уверенность Яремчука растет каждый день. То, как он двигается, совсем не похоже на то, что было раньше. Он не вклинивался в борьбу, не был резким в своих движениях, больше защищался.
Яремчук забил за Брюгге впервые за 10 месяцев – видео шедеврального гола в матче Лиги конференций
Сейчас это уже не видно. Он работает уверенно и может делать это с интенсивностью. А то, что он забил гол – это хорошо и для него, и для нас", – приводит слова Дейли клубна. пресс-служба Брюгге.
Напомним, на 77-й минуте матча против исландского КА Яремчук в касание замкнул передачу Де Кейпера с левого фланга – забил впервые за 10 месяцев. В этой встрече зрители увидели 6 мячей, но гол украинца стал самым красивым взятием ворот в этот вечер.