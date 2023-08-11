Головний тренер Брюгге Ронні Дейла висловився про гру Романа Яремчука та його гол у матчі проти КА в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

"Впевненість Яремчука зростає щодня. Те, як він рухається, зовсім не схоже на те, що було раніше. Він не вклинювався в боротьбу, не був різким у своїх рухах, більше захищався.

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Зараз цього вже не видно. Він біжить упевнено і може робити це з інтенсивністю. А те, що він забив гол – це добре і для нього, і для нас", – наводить слова Дейли клубна прес-служба Брюгге.

Нагадаємо, на 77-й хвилині матчу проти ісландського КА Яремчук у дотик замкнув передачу Де Кейпера з лівого флангу – забив уперше за 10 місяців. У цій зустрічі глядачі побачили 6 м'ячів, але гол українця став найкрасивішим взяттям воріт цього вечора.

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