Рулевой сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев предупредил, что в матче отбора ЧМ против Украины состав может быть необычным.

"Завтра у нас будет игра, которая завершит этот цикл. Самое главное – бороться и показать желание побеждать. Нам нужно показать гораздо больше, чем в прошлой игре с Финляндией. Я не могу сейчас сказать, каким составом мы будем играть, но, возможно, некоторые игроки, которые раньше выходили меньше, будут иметь возможность.

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Мы должны проанализировать, в чем мы ошиблись и как мы будем работать в будущем. Самое главное, чтобы завтра мы играли хорошо и ответственно. Мы должны продолжать работать, чтобы прогрессировать изо дня в день. И эти игроки будут более опытными в следующем цикле. Мы должны извлекать уроки из всего", – цитирует Петева сайт футбольного Союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, боснийцы будут принимать Украину 16 ноября, начало в 21:45. Хозяева уже потеряли все шансы выхода на Мундиаль, а подопечным Петракова нужна исключительно победа и надежда на Францию ​​в параллельном матче против финнов.

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