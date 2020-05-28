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Тренер Астон Виллы потерял отца из-за коронавируса

12:12 7 Читати українською
Тренер Астон Виллы потерял отца из-за коронавируса
Дин Смит и Джон Терри / ФК Астон Вилла

Печально известный COVID-19 продолжает собирать жертвы. От опасной болезни умер отец Дина Смита – наставника Астон Виллы.

Рон Смит, который является отцом главного тренера "вилланов", проиграл борьбу с коронавирусом. Он заразился 4 недели назад. Несмотря на все усилия врачей, пытавшихся спасти жизнь Смита-старшего, отец тренера умер. Ему было 79 лет, сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Экс-игрок Ромы умер в 21-летнем возрасте – ранее он стал беженцем из-за агента-афериста

Напомним, в апреле от коронавируса умерла мама Хосепа Гвардиолы, которая проживала в Испании. Ей было 82.

Заметим, на момент остановки АПЛ Астон Вилла находилась в зоне вылета. Подопечные Дина Смита и Джона Терри занимают 19 место в турнирной таблице с 25 очками – хуже дела только у Норвича.

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Теги
Астон Вилла Астон Вилла Англия Дин Смит Дин Смит коронавирус
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