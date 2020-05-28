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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Тренер Астон Вілли втратив батька через коронавірус

12:12 111 Читать на русском
Тренер Астон Вілли втратив батька через коронавірус
Дін Сміт та Джон Террі / ФК Астон Вілла

Сумнозвісний COVID-19 продовжує збирати жертви. Від небезпечної хвороби помер батько Діна Сміта – наставника Астон Вілли.

Рон Сміт, який є батьком головного тренера "вілланів", програв боротьбу з коронавірусом. Він заразився 4 тижні тому. Попри всі зусилля лікарів, які намагалися врятувати життя Сміта-старшого, батько тренера помер. Йому було 79 років, повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-афериста

Нагадаємо, у квітні від коронавірусу померла мама Хосепа Гвардіоли, яка проживала в Іспанії. Їй було 82.

Зауважимо, на момент зупинки АПЛ Астон Вілла перебувала в зоні вильоту. Підопічні Діна Сміта та Джона Террі посідають 19 місце в турнірній таблиці з 25-ма очками – гірші справи лише у Норвіча.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Гетеборг та Русенборг знімали скальпи з грандів, а пост-СРСР тероризував Барсу

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Теги
Англія коронавірус Астон Вілла Астон Вілла Дін Сміт Дін Сміт
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