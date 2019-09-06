Тренер английской команды лишился пальца из-за футбола

Всему виной стало кольцо.

Главный тренер английской команды Хайкем Таун Даррен Дай потерял палец после того, как полез за мячом через стадионное ограждение. Как сообщает The Sun, инцидент произошел после игры между Хайкемом и Иммингемом, в которой команда Дая одержала победу.

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После окончания матча Даррен вспомнил, что один из мячей вылетел за пределы стадиона и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через забор – и это решение оказалось роковым. Тренер Хайкема зацепился кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.

"Как только я спрыгнул с забора – понял, что со мной что-то серьезное. Я думал, что лишился половины пальца, я буквально онемел от боли", – рассказал Дай.

Коуча почти сразу доставили в больницу, но его палец оказался настолько поврежден, что врачи не смогли ничего сделать.

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