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Тренер англійської команди позбувся пальця через футбол

12:57 667 Читать на русском
Тренер англійської команди позбувся пальця через футбол
Даррен Дай – наставник Хайкем Таун

Всьому виною стала обручка.

Головний тренер англійської команди Хайкем Таун Даррен Дай втратив палець після того, як поліз за м'ячем через стадіонну огорожу. Як повідомляє The Sun, інцидент трапився після гри між Хайкемом та Іммінгемом, в якій команда Дая здобула перемогу.

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Після закінчення матчу Даррен згадав, що один з м'ячів вилетів за межі стадіону і подався на його пошуки. Виявивши, що ворота стадіону вже закриті, коуч вирішив перелізти через огорожу – і це рішення виявилося фатальним. Тренер Хайкема зачепився обручкою за паркан так, що від його пальця на лівій руці залишилися тільки хрящ та кістка.

"Як тільки я зістрибнув з огорожі – зрозумів, що зі мною щось серйозне. Я думав, що позбувся половини пальця, я буквально онімів від болю", – розповів Дай.

Коуча майже відразу доставили до лікарні, але його палець виявився настільки пошкоджений, що лікарі не змогли нічого вдіяти.

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