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Тренер Акхисара: Селезнев непрофессионально относится к делу, желаю ему удачи в новой команде

28 ноября 23:13 93 Читати українською
Тренер Акхисара: Селезнев непрофессионально относится к делу, желаю ему удачи в новой команде
Евгений Селезнев / Фото: Акхисар Беледиеспор

Главный тренер Акхисара Джихат Арслан прокомментировал слухи о желание избавиться от Евгения Селезнева.

"Селезнев – очень хороший игрок, который достаточно давно в нашем клубе. Но он непрофессионально относится к делу и не входит в интересы нашего клуба. Желаю ему удачи в новой команде", – цитирует тренера Акхисара Мatchtv.

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Напомним, ранее сообщалось, что Акхисар хочет продать нападающего, кроме того, звучала информация, что Галатасарай может подписать Селезнева летом 2019 года, когда у украинского нападающего закончится контракт с Акхисаром.

В текущем сезоне Селезнев сыграл за свою команду 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. В прошлом сезоне украинец помог Акхисару завоевать Кубок и Суперкубок Турции.

Теги
Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев Евгений Селезнев Турция
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